В Госдуме предложили ввести "Первосентябрьский капитал" для школьников

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатами на каждого ребенка школьного возраста. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от класса. Для учащихся начальной школы (1–4-е классы) он может составить 25% от средней зарплаты по субъекту, для учеников 5–9-х классов – 30%, а для старшеклассников – 35%.

По замыслу автора, средства должны перечисляться не позднее чем за месяц до начала учебного года, что позволит семьям своевременно приобрести все необходимое для обучения – от канцелярии и формы до учебников и техники.

Парламентарий высказал мнение, что реализация программы повысит доступность качественного образования вне зависимости от уровня дохода семьи. Инициатива также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России.

Ранее в Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. В настоящее время педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию после выработки 25 лет специального стажа, однако сама пенсия рассчитывается по общим правилам и зависит от количества баллов.

Депутаты также предложили предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1-го по 11-й классы. Парламентарии отметили, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги "кормят нормально", а других сажают за отдельные столы для льготников "со скудными обедами".