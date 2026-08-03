Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 06:56

Политика

В Госдуме предложили ввести "Первосентябрьский капитал" для школьников

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатами на каждого ребенка школьного возраста. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает РИА Новости.

Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от класса. Для учащихся начальной школы (1–4-е классы) он может составить 25% от средней зарплаты по субъекту, для учеников 5–9-х классов – 30%, а для старшеклассников – 35%.

По замыслу автора, средства должны перечисляться не позднее чем за месяц до начала учебного года, что позволит семьям своевременно приобрести все необходимое для обучения – от канцелярии и формы до учебников и техники.

Парламентарий высказал мнение, что реализация программы повысит доступность качественного образования вне зависимости от уровня дохода семьи. Инициатива также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России.

Ранее в Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. В настоящее время педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию после выработки 25 лет специального стажа, однако сама пенсия рассчитывается по общим правилам и зависит от количества баллов.

Депутаты также предложили предоставлять бесплатное горячее питание всем ученикам с 1-го по 11-й классы. Парламентарии отметили, что в школах регулярно возникают скандалы, когда одних детей за деньги "кормят нормально", а других сажают за отдельные столы для льготников "со скудными обедами".

Оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября

Читайте также


политикаобщество

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика