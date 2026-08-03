Защита обжаловала арест обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

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Сторона защиты подала апелляцию на решение суда об аресте Александра Реверука, являющегося одним из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина на Урале. Об этом ТАСС рассказал адвокат Олег Костиков.

Конфликт произошел после того, как директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Зезин и его заместитель остановили детей на квадроциклах во время езды по опытным полям.

Они довезли несовершеннолетних до института, чтобы передать родителям. После этого к учреждению приехали родственники подростков и избили ученых. Спустя несколько дней Зезин умер в больнице, предварительно, от сердечного заболевания.

Первого фигуранта дела арестовали по обвинению в хулиганстве. Тем не менее в суде он заявил, что не считает себя причастным к смерти ученого. По его мнению, Зезин скончался по естественным причинам.

Позже суд заключил под стражу второго обвиняемого – Аркадия Вагнера. Он утверждает, что приехал забрать ребенка, которого, как ему сообщили дети, якобы похитили, и в состоянии аффекта лишь толкнул одного из мужчин в плечо.

