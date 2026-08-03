Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 августа, 08:54

Происшествия

Защита обжаловала арест обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сторона защиты подала апелляцию на решение суда об аресте Александра Реверука, являющегося одним из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина на Урале. Об этом ТАСС рассказал адвокат Олег Костиков.

Конфликт произошел после того, как директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Зезин и его заместитель остановили детей на квадроциклах во время езды по опытным полям.

Они довезли несовершеннолетних до института, чтобы передать родителям. После этого к учреждению приехали родственники подростков и избили ученых. Спустя несколько дней Зезин умер в больнице, предварительно, от сердечного заболевания.

Первого фигуранта дела арестовали по обвинению в хулиганстве. Тем не менее в суде он заявил, что не считает себя причастным к смерти ученого. По его мнению, Зезин скончался по естественным причинам.

Позже суд заключил под стражу второго обвиняемого – Аркадия Вагнера. Он утверждает, что приехал забрать ребенка, которого, как ему сообщили дети, якобы похитили, и в состоянии аффекта лишь толкнул одного из мужчин в плечо.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика