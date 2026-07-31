Отец фигуранта дела об избиении ученого Зезина заявил о синяках у детей после инцидента

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Дети получили синяки в результате инцидента в Екатеринбурге, после которого избили ученого Никиту Зезина. Об этом в суде сообщил отец второго фигуранта дела Аркадия Вагнера Александр, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сами дети рассказали, что их силой посадили в автомобиль. Позднее они прошли медицинское освидетельствование, в ходе которого у них сняли побои. Документы о телесных повреждениях направлены в прокуратуру, подчеркнул отец обвиняемого.

Конфликт произошел после того, как директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин и его заместитель остановили детей на квадроциклах во время езды по опытным полям.

Они довезли несовершеннолетних до института, чтобы передать родителям. После этого к учреждению приехали родственники подростков и избили ученых. Спустя несколько дней Зезин скончался в больнице, по предварительным данным, от сердечного заболевания.

Первого фигуранта дела арестовали по обвинению в хулиганстве. Тем не менее в суде он заявил, что не считает себя причастным к смерти ученого. По его мнению, Зезин скончался по естественным причинам.

Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу и второго обвиняемого – Вагнера. Он утверждает, что приехал забрать ребенка, которого, как ему сообщили дети, якобы похитили, и в состоянии аффекта лишь толкнул одного из мужчин в плечо. По его словам, подростки также утверждали, что ученый подходил к ним с палкой.