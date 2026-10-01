МАГАТЭ согласовывает локальные прекращения огня для ремонта линий ЗАЭС

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

МАГАТЭ согласовывает с российской и украинской сторонами локальные прекращения огня, необходимые для проведения ремонтных работ на поврежденных линиях электроснабжения Запорожской АЭС. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Он напомнил, что с момента начала конфликта Запорожская АЭС уже не раз полностью лишалась внешнего энергоснабжения. Кабели, соединяющие станцию с энергосистемой, то и дело отключались или выходили из строя, и каждый раз для устранения повреждений требовалось гарантировать ремонтникам безопасный доступ к аварийным участкам.

Гросси обратил внимание на то, что, пока подача электричества извне остается нестабильной, МАГАТЭ берет на себя и вспомогательную роль – помогает поддерживать в рабочем состоянии резервные контуры станции. Речь идет в том числе о поставках горючего для аварийных генераторов, которые должны запуститься при очередном разрыве связи ЗАЭС с энергосетью.

Глава агентства также акцентировал: сама потребность в подобных мерах вызвана тем, что боевые действия в районе станции не прекращаются. Именно из-за них высоковольтные линии регулярно повреждаются, а станция вновь и вновь остается без внешнего электроснабжения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошни заявил, что Киев при финансовой поддержке Запада усиливает удары по российским атомным объектам. По его словам, эскалация началась после выделения Евросоюзом 90 миллиардов евро и затронула радиационную безопасность.