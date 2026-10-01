Фото: depositphotos/zaktatyana

Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, внесенному правительством в Госдуму, прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на душу населения по всей России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

В кабинете министров подчеркнули, что пересмотр данного показателя создаст основу для индексации пособий и социальных начислений, размер которых напрямую привязан к этой величине.

Помимо этого, с 2027 года минимальная заработная плата вырастет на 6,8%, достигнув отметки в 28 935 рублей.

Что касается прожиточного минимума, то для работающих граждан он будет установлен на уровне 22 047 рублей, для лиц пенсионного возраста – 17 395 рублей, а для несовершеннолетних – 19 620 рублей.

Ранее стало известно, что единое пособие и ряд других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума, проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года.

Кроме того, с 1 февраля 2027-го ожидается индексация ежемесячной денежной выплаты, материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка по уровню фактической инфляции.