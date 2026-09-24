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24 сентября, 16:55

Общество

Единое пособие и ряд выплат проиндексируют на 6,8% с января 2027 года

Фото: depositphotos/Tiko0305

Единое пособие и ряд других выплат, размер которых зависит от прожиточного минимума, проиндексируют на 6,8% с 1 января 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ со ссылкой на министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Вместе с тем с 1 февраля 2027-го ожидается индексация ежемесячной денежной выплаты, материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка по уровню фактической инфляции.

Ранее стало известно, что страховые пенсии в 2027 году будут проиндексированы дважды: в феврале на 6,8% с учетом уровня инфляции, а также в апреле на 3,3% по темпу роста зарплат. Таким образом, к концу следующего года размер выплат составит 29 904 рубля.

Некоторые категории граждан получат увеличенные выплаты уже с 1 октября 2026 года. Это военные и силовики. Также удвоенная фиксированная выплата и надбавка на уход полагаются пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет или присвоили первую группу инвалидности

"Деньги 24": страховые пенсии проиндексируют в РФ с 1 февраля 2027 года

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