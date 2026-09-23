Минпромторг РФ напомнил о повышении утильсбора на авто с 2027 года

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Минпромторг России напомнил о плановом повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2027 года. Ставки будут проиндексированы на 10–20% в зависимости от категории транспортных средств, сообщили Autonews в пресс-службе ведомства.

Это очередной шаг в рамках долгосрочной индексации, запланированной еще в 2024 году. Министерство отметило, что поэтапное увеличение ставок направлено на создание предсказуемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных инициатив и стимулирования локализации производства в стране.

В ведомстве отметили возобновление работы большинства автомобильных заводов, которые ранее были покинуты иностранными компаниями. Сейчас в сегменте легковых автомобилей производится более 20 марок и более 50 моделей, охватывающих как бюджетные, так и премиальные классы.

По итогам января – августа 2026 года доля отечественной техники на рынке достигла 63,5%, увеличившись на 8,5 процентного пункта в годовом выражении.

Еще одним результатом в министерстве назвали развитие производства автокомпонентов. С 2022 года удалось заместить около половины из 740 критически важных позиций комплектующих и материалов.

Поддержка отрасли осуществляется через программу ФРП "Автокомпоненты": профинансировано 107 проектов с общим объемом льготных средств свыше 133 миллиардов рублей, а совокупные инвестиции превысили 291 миллиард рублей.

По оценкам ведомства, на автозаводах заняты около 300 тысяч человек, еще более 380 тысяч – в сегменте автокомпонентов, объединяющем порядка 800 компаний. С учетом производителей материалов и поставщиков сырья отрасль насчитывает примерно 1 миллион человек.

Ранее в программу льготного кредитования Минпромторга для машин на новых источниках энергии внесли гибридные автомобили российского бренда Esteo. Внедорожники производит "АГР Холдинг" вместе с китайской компанией Defetoo.

