Мантуров рассказал о защите рынка от "лазеек" по ввозу иностранных авто

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Россия с помощью механизма утильсбора будет защищать собственный рынок от "лазеек" по ввозу зарубежных автомобилей через Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Так политик ответил на вопрос о том, будут ли изменения в механизме утильсбора в части устранения серых схем ввоза авто в РФ через страны ЕАЭС. Мантуров подчеркнул, что подобные методы несправедливы по отношению к индустриальным партнерам РФ.

"Подписаны соглашения с индустриальными партнерами, они инвестируют и достаточно активно занимаются локализацией, загружая наши автокомпонентные производства – и при этом параллельно на льготных условиях будут завозиться автомобили", – сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что в стране на данный момент совместно с иностранными партнерами выпускается большое количество моделей автомобилей, которые при условии выполнения требований по локализации и передаче технологий считаются российскими. По его словам, в процентном соотношении доля произведенных в России машин на внутреннем рынке составляет 60%, при этом не так давно было 53–55%.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что ставки утильсбора в странах ЕАЭС скоро превысят стоимость самих машин. Он считает, что необходимо исправлять ситуацию в промышленной политике организации, которая "хромает". Однако Владимир Путин пояснил, что повышение утильсбора связано с защитой российского товаропроизводителя.