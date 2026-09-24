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24 сентября, 19:34

Политика

Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство одобрило бюджет России на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета указаны выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Помимо этого, выделены такие пункты, как обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства.

Как указывал премьер-министр России Михаил Мишустин, в 2027 году доходы федерального бюджета составят 43,3 триллиона рублей. Расходы, в свою очередь, запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей.

Ранее Владимир Путин заявлял, что дефицит федерального бюджета России не представляет критической проблемы. По его словам, бюджетные средства необходимо расходовать с учетом приоритетов. Он также указывал, что важно не просто сокращать расходы, а рационально ими распоряжаться.

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