Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство одобрило бюджет России на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ключевыми приоритетами проекта бюджета указаны выполнение социальных обязательств перед гражданами и поддержка семей с детьми. Помимо этого, выделены такие пункты, как обеспечение обороны и безопасности, помощь участникам специальной военной операции и их близким, достижение национальных целей, в том числе обеспечение технологического лидерства.

Как указывал премьер-министр России Михаил Мишустин, в 2027 году доходы федерального бюджета составят 43,3 триллиона рублей. Расходы, в свою очередь, запланированы на уровне 48,8 триллиона рублей.

Ранее Владимир Путин заявлял, что дефицит федерального бюджета России не представляет критической проблемы. По его словам, бюджетные средства необходимо расходовать с учетом приоритетов. Он также указывал, что важно не просто сокращать расходы, а рационально ими распоряжаться.

