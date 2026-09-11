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11 сентября, 16:01

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Путин: ВВП России прибавил более 10% с 2023 по 2025 год

ВВП России прибавил более 10% с 2023 по 2025 год – Путин

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт России прибавил 10,3%. Об этом глава государства сообщил на Деловом форуме БРИКС.

"Предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые: с 2023 по 2025 год ВВП прибавил 10,3%", – сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что денежно-кредитную политику страны нельзя назвать слишком жесткой. По его словам, в России действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии.

При этом Путин отмечал, что дефицит консолидированного бюджета России по итогам первого полугодия 2026 года достиг 160 миллиардов рублей. За первое полугодие доходы и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%.

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