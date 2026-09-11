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11 сентября, 16:42

Общество

Телеканал Москва 24 провел экскурсию для участников проекта "Первые в медиа. Я – страна"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 участников проекта "Первые в медиа. Я – страна" 11 сентября побывали на экскурсии на телеканале Москва 24. Ее провел руководитель программ и телеведущий Андрей Воронин.

В ходе визита ребята побывали в информационной редакции и отделе специальных тематических программ, главной и виртуальной студии телеканала, пресс-центре АГН "Москва", радиостудиях "Москва FM" и "Радио Москвы". Они также посетили гримерную, где создаются образы ведущих, и узнали, как работает архив и систематизируется видеоинформация.

Воронин рассказал гостям, в чем состоит специфика работы журналистов, как готовятся телевизионные материалы и какие особенности есть у прямого эфира. Ребята спрашивали и о том, какие есть карьерные возможности в медиасфере. В завершение экскурсии участников пригласили в аппаратную, откуда наблюдали за подготовкой и ведением эфира.

Экскурсия позволила участникам увидеть, как устроена работа телеканалов изнутри, познакомиться с разными направлениями медиапроизводства и получить практическое представление о профессии тележурналиста.

Проект "Первые в медиа. Я – страна" реализуется при поддержке "Движения первых" и газеты "Вечерняя Москва".

Ранее в московском метро появился тематический поезд, приуроченный к 15-летию телеканала Москва 24. Это первый в 2026 году тематический поезд, посвященный СМИ. В восьми вагонах представлена информация о более чем 40 телевизионных терминах. Пассажиры смогут узнать, что означают "закадр" и "петличка", а также для чего съемочной группе нужны "пушка" и "удочка".

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