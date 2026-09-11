Путин отказался комментировать победу АдГ на выборах в Германии

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Владимир Путин заявил, что не будет комментировать победу партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт, назвав это внутриполитическим событием. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочего визита в Индию.

"Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в федеративной республике", – отметил российский лидер.

При этом Путин дал оценку ситуации в Европе в целом. По его мнению, происходящее сейчас на континенте – результат системных ошибок западных глобалистов в области политики, безопасности и экономики.

"Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом – это результат системных ошибок так называемого Запада или, точнее, глобалистов Запада в области политики, безопасности и экономики", – пояснил президент.

Он добавил, что после распада СССР западные глобалисты почувствовали себя на вершине Олимпа и решили, что им все позволено.

АдГ заняла первое место на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, состоявшихся 6 сентября, получив 43,8% голосов. Лидер партии Тино Хрупалла заявлял, что АдГ намерена добиваться отмены санкций против России и налаживания отношений с ней. Объединение планирует давить на федеральное правительство через Бундесрат и уже готовится к поиску партнеров для формирования региональной коалиции.

Президент США Дональд Трамп назвал результат свидетельством недовольства немцев миграционной политикой правительства Мерца, заявив, что они "наконец-то устали от ужасных миграционных правил".