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11 сентября, 20:27

Политика

Посольство РФ в США напомнило о звонке Путина Бушу после терактов 11 сентября

Фото: kremlin.ru

В годовщину терактов 11 сентября посольство России в США напомнило, что первым из мировых лидеров тогдашнему американскому президенту Джорджу Бушу позвонил Владимир Путин. Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

"Путин первым позвонил тогдашнему президенту Джорджу Бушу – младшему, выразив соболезнования и предложив помощь", – указали в посольстве.

Дипломаты также заявили, что сейчас России и США необходимо работать вместе, не позволяя глобалистским элитам спровоцировать новый виток российско-американской конфронтации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал, как узнал о теракте 11 сентября. Дипломат в тот момент находился в своем рабочем кабинете в Нью-Йорке. По его словам, до здания представительства было около 5–6 километров, но гарь появилась уже через 1–2 часа.

11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них боевики направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет также летел по направлению к американской столице, но разбился в штате Пенсильвания.

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