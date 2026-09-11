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11 сентября, 11:25

В мире

В США выпустили монету в память о 25-й годовщине терактов 11 сентября

Фото: usmint.gov

Монетный двор США выпустил памятную монету номиналом 50 центов в память о жертвах терактов 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

На монете изображена статуя Свободы и размещена надпись: "Никогда не забудем. 9.11.01". Памятные экземпляры отчеканили в Филадельфии. Их продают наборами по 20 монет за 40 долларов и 100 монет за 100 долларов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна сохраняет память о погибших и тех, кто рисковал своей жизнью, спасая других.

"Спустя четверть века мы неизменно обещаем – мы никогда не забудем", – сказал Бессент.

Теракты произошли 11 сентября 2001 года. 19 участников "Аль-Каиды" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два террористы направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона, а четвертый разбился около города Шанксвилл в Пенсильвании. Жертвами атак стали 2 977 человек.

10 сентября в Нью-Йорке провели мемориальную акцию к 25-й годовщине терактов. 2 977 дронов, каждый из которых символизировал одного из погибших, поднялись над Гудзоном и воссоздали облик башен-близнецов. В подготовке акции участвовали выжившие после терактов, родственники погибших и сотрудники экстренных служб, работавшие на месте трагедии.

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