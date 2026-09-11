Теннисистка Соболенко сыграет против Рыбакиной в финале US Open

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко и уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышли в финал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает "Газета.ру".

В полуфинале первая ракетка мира Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2. Матч продлился 1 час 20 минут.

Во втором полуфинале Рыбакина обошла американку Кори Гауфф, занимающую четвертый номер рейтинга WTA. Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

В финальном турнире Соболенко сыграет с Рыбакиной, которая в обновленном рейтинге WTA заняла первое место, сместив соперницу. Белорусская теннисистка удерживала титул первой ракетки мира с осени 2024 года.

Рыбакина является победительницей двух турниров Большого шлема, среди которых Уимблдон-2022 и Открытый чемпионат Австралии – 2026, а также финалисткой одного турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии – 2023 в одиночном разряде. В 2018 году она перестала выступать за Россию.

Соболенко – победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде – Открытого чемпионата США – 2019, Открытого чемпионата Австралии – 2021. Кроме того, она финалистка двух Итоговых турниров WTA 2022 и 2025 годов в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева обыграла спортсменку из Чехии Николу Бартунькову в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Соревнования проходили в Нью-Йорке. Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5).