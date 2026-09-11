Актриса "Молодежки" Михайловская вернулась к работе через 3 месяца после родов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актриса Анна Михайловская, известная по сериалам "Молодежка" и "Кадетство", вышла из декрета спустя три месяца после родов. Об этом она рассказала в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Михайловская сообщила о завершении декретного отпуска с началом 104-го сезона Театра Моссовета. По словам артистки, она успела соскучиться по работе и теперь с радостью возвращается к спектаклям.

О второй беременности Михайловской стало известно в апреле. Тогда она опубликовала снимок, на котором был заметен ее округлившийся живот.

Первый ребенок актрисы, сын Мирослав, появился на свет в 2015 году в браке с актером Тимофеем Каратаевым. Супруги расстались в 2018-м году, после чего Михайловская не раскрывала подробности личной жизни. Имя отца второго ребенка актриса также не называет. При этом неизвестно, состоит ли она в официальном браке.