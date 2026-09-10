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10 сентября, 10:21

Шоу-бизнес

Актер из "Слова пацана" Рузиль Минекаев и его жена ждут второго ребенка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ruzil.minekaev

Актер Рузиль Минекаев, известный по роли в сериале "Слово пацана: кровь на асфальте", сообщил, что они с супругой Азизой ждут второго ребенка. Совместное видео пара опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что Азиза беременна. Вместе с супругами на видео запечатлен и их первый сын. Публикацию Минекаевы подписали: "+1".

Ранее стало известно, что второго ребенка ждет блогер Арина Савастру. О пополнении в семье она объявила на совместном концерте с Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.).

До этого о третьей беременности объявила американская актриса Энн Хэтэуэй. Знаменитость опубликовала пост, под которым написала: "x Малыш, я твоя x".

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