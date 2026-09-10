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10 сентября, 10:08

Общество

10 сентября в столице станет апогеем потепления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четверг, 10 сентября, в Москве будет апогей потепления – погоду определит теплый сектор североатлантического циклона, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал синоптика Михаила Леуса.

По его словам, в Москве и Подмосковье ожидается сухая погода с небольшой облачностью и высокими для этого периода температурами. Этот день может стать самым теплым днем всего сентября.

Воздух в городе прогреется до 26 градусов, а в Подмосковье – до 27 градусов. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба.

11 сентября в Московской области пройдут кратковременные дожди, температура понизится до 16–18 градусов.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе на протяжении нескольких дней ожидается среднесуточная температура выше климатической нормы. Также в ближайшие дни в Центральном федеральном округе сохранится теплая погода, а заморозков не прогнозируется.

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