10 сентября, 10:08Общество
10 сентября в столице станет апогеем потепления
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В четверг, 10 сентября, в Москве будет апогей потепления – погоду определит теплый сектор североатлантического циклона, сообщает телеканал "360" со ссылкой на телеграм-канал синоптика Михаила Леуса.
По его словам, в Москве и Подмосковье ожидается сухая погода с небольшой облачностью и высокими для этого периода температурами. Этот день может стать самым теплым днем всего сентября.
Воздух в городе прогреется до 26 градусов, а в Подмосковье – до 27 градусов. Атмосферное давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба.
11 сентября в Московской области пройдут кратковременные дожди, температура понизится до 16–18 градусов.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе на протяжении нескольких дней ожидается среднесуточная температура выше климатической нормы. Также в ближайшие дни в Центральном федеральном округе сохранится теплая погода, а заморозков не прогнозируется.