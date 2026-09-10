Здание для отдела полиции появится в районе Царицыно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новое административное здание для сотрудников органов внутренних дел появится в районе Царицыно. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как отметил Ефимов, столица продолжает улучшать условия труда для сотрудников правоохранительных органов. В различных районах города строятся новые административные здания, которые соответствуют высоким стандартам безопасности, эффективности и организации рабочего процесса.

Объект площадью около 6,4 тысячи квадратных метров возведут по адресу: улица Деловая, владение 15. Здание построят в рамках программы "Безопасный город" за счет средств городского бюджета. Там смогут работать около 230 сотрудников. В настоящее время ведется проектирование объекта.

Четырехэтажное здание с подземным этажом появится на месте сноса устаревших неэксплуатируемых строений. В облицовке фасадов планируется применить стеклофибробетон и керамогранит серых и графитовых оттенков.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, в здании предусмотрены помещения для профессиональной подготовки сотрудников, групп тылового обеспечения, подразделений охраны, а также буфет и конференц-зал для проведения совещаний и торжественных мероприятий.

Он также добавил, что особое внимание при разработке проекта уделяется качеству отделочных материалов. К примеру, для внутренней отделки будут использованы износостойкие материалы, которые отличаются долговечностью и удобством в эксплуатации.

Проектом также предусмотрено создание безбарьерной среды. Все основные входные группы, пути движения и внутренние пространства организуют так, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение маломобильных граждан.

Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят. Там создадут открытую и крытую автостоянки, установят наружное освещение, скамейки, оборудуют спортивную площадку и разобьют газоны, уточнили в комплексе.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что строительство гастрокластера на месте здания Московского железнодорожного агентства на Комсомольской площади будет завершено в 2028 году. Объект будет состоять из семи этажей, один из которых – подземный. Также там сделают 121 парковочное место.