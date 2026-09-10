10 сентября, 13:47Политика
Силы ПВО России сбили 6 авиабомб и 1 030 дронов ВСУ за сутки
Фото: МАХ/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 1 030 дронов и 7 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что также сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 1 управляемая крылатая ракета большой дальности "Нептун".
Ранее глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Британия готовит прорыв московского узла ПВО массированным применением баллистических ракет и дальнобойных дронов.
Поводом для таких выводов стали заявления украинского президента Владимира Зеленского о "небезопасности российского неба", а также угрозы бить дронами по гражданским самолетам. Политик задался вопросом, откуда у президента Украины такие вооружения и возможности, чтобы грозить всему миру.