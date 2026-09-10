Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 1 030 дронов и 7 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 1 управляемая крылатая ракета большой дальности "Нептун".

Ранее глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Британия готовит прорыв московского узла ПВО массированным применением баллистических ракет и дальнобойных дронов.

Поводом для таких выводов стали заявления украинского президента Владимира Зеленского о "небезопасности российского неба", а также угрозы бить дронами по гражданским самолетам. Политик задался вопросом, откуда у президента Украины такие вооружения и возможности, чтобы грозить всему миру.

