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02 сентября, 20:07

Политика

ООН выразила обеспокоенность из-за угроз Зеленского российской авиации

Фото: 123RF.com/creativestocks

Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о полетах над Россией призвал принять необходимые меры для недопущения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.

Он заявил, что в этом конфликте, как и в любом другом, важно принимать все меры предосторожности.

Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над территорией России с помощью украинских беспилотников. Он подчеркнул, что "безопасные дни в российском небе закончились".

В ответ на это заявление глава Минтранса РФ Андрей Никитин отметил, что Россия способна справиться с такими угрозами. Он уточнил, что все ведомства в стране взаимодействуют для предотвращения рисков и оперативно реагируют на них.

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