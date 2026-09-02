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02 сентября, 19:01

Общество

В гимназии под Тверью опровергли новость о плакате с рекламой наркотиков на линейке

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

В гимназии № 3 имени Макарова в городе Удомле Тверской области опровергли новость о том, что на праздничной линейке ученики держали плакат с рекламой магазина наркотических веществ. Об этом ТАСС сообщило руководство образовательного учреждения.

В соцсетях и СМИ появилась фотография, на которой школьники якобы демонстрируют плакат с рекламой наркошопа. В гимназии заявили, что это не соответствует действительности: на снимке действительно запечатлены ученики гимназии, но они держат совсем другой плакат.

По словам представителя учебного заведения, на плакате было поздравление с Днем знаний. Кроме того, фотография не публиковалась в официальных источниках гимназии: она отсутствует на странице в соцсети "ВКонтакте" и не относится к материалам школьного чата. Также собеседница журналистов уточнила, что снимок вообще был сделан в прошлом году.

Ранее в Красноярске был задержан местный житель в костюме Человека-паука, который оставлял на стенах граффити с рекламой сайтов по продаже наркотиков. Он также сделал снимки своих "работ". Молодой человек хотел скрыть свою личность при помощи маски, но был вычислен благодаря камерам видеонаблюдения.

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