"Человек-паук" делал граффити с рекламой наркотиков в Красноярске

Фото: MAX/"МВД 24"

Правоохранители задержали в Красноярске "человека-паука", который оставлял на стенах граффити с рекламой сайтов по продаже запрещенных веществ, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ГУ МВД региона.

При задержании у него изъяли баллончики с краской. Помимо этого, в телефоне были найдены фотографии нанесенных надписей. Скорее всего, снимки были необходимы для отчета.

Выяснилось, что это делал безработный местный житель 2004 года рождения. Он хотел использовать маску, чтобы скрыть личность, но попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник взят под стражу. Его проверяют на причастность к другим случаям нанесения незаконной рекламы. Одновременно с этим возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ.

Ранее в аэропорту Шереметьево пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотических средств, следовавших из Индии. В ходе выборочного контроля в "зеленом" коридоре сотрудники задержали 35-летнего пассажира.

При досмотре в его чемодане обнаружили коричневые стеклянные емкости с маслянистой жидкостью, обладавшей специфическим запахом.

