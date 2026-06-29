Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июня, 16:31

Происшествия

"Человек-паук" делал граффити с рекламой наркотиков в Красноярске

Фото: MAX/"МВД 24"

Правоохранители задержали в Красноярске "человека-паука", который оставлял на стенах граффити с рекламой сайтов по продаже запрещенных веществ, сообщает "Радио 1" со ссылкой на ГУ МВД региона.

При задержании у него изъяли баллончики с краской. Помимо этого, в телефоне были найдены фотографии нанесенных надписей. Скорее всего, снимки были необходимы для отчета.

Выяснилось, что это делал безработный местный житель 2004 года рождения. Он хотел использовать маску, чтобы скрыть личность, но попал на камеры видеонаблюдения.

Злоумышленник взят под стражу. Его проверяют на причастность к другим случаям нанесения незаконной рекламы. Одновременно с этим возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ.

Ранее в аэропорту Шереметьево пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотических средств, следовавших из Индии. В ходе выборочного контроля в "зеленом" коридоре сотрудники задержали 35-летнего пассажира.

При досмотре в его чемодане обнаружили коричневые стеклянные емкости с маслянистой жидкостью, обладавшей специфическим запахом.

Читайте также


происшествиярегионы

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

Кому стоит быть внимательнее в ретроградный Меркурий летом 2026 года?

Период напомнит о незакрытых проблемах с близкими и вопросах наследства

Острее всего влияние "ретрограда" на себе ощутят рожденные под знаком Рака

Читать
закрыть

Почему Луна станет "клубничной" 29 июня?

Спутник Земли поднимется невысоко относительно линии горизонта и примет алый оттенок

Это своеобразный момент истины для подведения определенных итогов

Читать
закрыть

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика