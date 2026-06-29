В СПЧ вновь выступили против возвращения смертной казни

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева выступила против инициатив о возвращении смертной казни. Об этом она заявила в эфире радио КП.

Меркачева уверена, что смертная казнь возвращает общество в прошлое и противоречит курсу на гуманизацию наказаний. Кроме того, опыт разных стран не подтверждает связь между разрешенной смертной казнью и снижением уровня тяжких преступлений.

Преступники во время убийств, изнасилований и террористических актов думают не о способе наказания, а о том, как его избежать. Также она аналогично отвергла идею применять смертную казнь по коррупционным делам, если те приравниваются к измене Родине.

Следственные органы и суды не могут быть идеальными, а смертная казнь является тем наказанием, которое невозможно обратить вспять. При этом действующие законы не содержат уголовного кодекса для подобных случаев или особого порядка наказаний для условий военного времени.

Меркачева заключила, что смертную казнь нельзя вводить ни при каких обстоятельствах, а законодателям следует искать другие решения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник выдвинул предложение снять мораторий на смертную казнь в отношении военных преступников из ВСУ. По его словам, не всем следует проявлять лояльность к праву на жизнь тех, кто лишил жизни десятки или сотни людей.

Владимир Путин ранее заявлял, что в России не снимают мораторий на смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации. В стране, наоборот, стремятся повысить гуманность.

