Рэпер Lil Pump впервые даст большой сольный концерт в Москве

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Американский рэпер Газзи Гарсия, известный как Lil Pump, впервые выступит с большим сольным концертом в Москве 22 августа. Об этом ТАСС сообщили организаторы из агентства Force Events.

"22 августа в VK Stadium пройдет концерт Lil Pump – легенды западного хип-хопа 2010-х", – отметили в агентстве.

По его данным, Lil Pump уже посещал Россию, сотрудничал с местными музыкантами и не раз демонстрировал симпатию к российской аудитории. Предстоящий концерт станет для него первым большим клубным шоу в стране.

Известность Lil Pump получил в середине 2010-х. Он одним из первых использовал платформу SoundCloud для продвижения своей музыки, что помогло ему привлечь внимание крупных лейблов. Дебютный альбом рэпера занял третье место в чарте Billboard 200, а трек Gucci Gang стал мировым хитом.

Также впервые в российской столице выступит британский певец и композитор Jay Sean, который известен хитами Ride it, Down и Tonight. Он даст сольные концерты в зале "Москва" 17 и 18 декабря.