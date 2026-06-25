25 июня, 12:07Культура
Американский джазмен Марк Гросс вернется в Россию в 2027 году
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Американский саксофонист Марк Гросс намерен снова приехать в Россию в марте 2027 года с гастрольным туром. Об этом ТАСС рассказал сам артист.
Музыкант добавил, что в маршрут войдут Москва, Санкт-Петербург, а также ряд других российских городов, в том числе Новосибирск, Петрозаводск и Смоленск. Он подчеркнул, что сотрудничает с коллегами из России уже свыше 30 лет, а также регулярно бывает в стране.
"Я приезжаю в Россию с 1992 года. Обычно мы бываем здесь как минимум раз в год", – уточнил он.
В рамках нынешнего визита Гросс выступил на фестивале Игоря Бутмана и побывал в подмосковном Архангельском.
Ранее сообщалось, что британский певец и композитор Jay Sean, известный хитами Ride it, Down и Tonight, впервые выступит в столице 17 и 18 декабря. Сольные концерты артиста пройдут в зале "Москва".