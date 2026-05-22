22 мая, 13:20

Шоу-бизнес

Немецкий диджей Paul van Dyk впервые за 8 лет выступит в Москве и Сочи

Немецкий музыкант и продюсер Paul van Dyk (настоящее имя – Маттиас Пауль) рассказал РИА Новости, что впервые за 8 лет выступит в Москве и Сочи.

Артист заявил, что любит Россию и давно не был в этой стране. Он подчеркнул, что с теплотой вспоминает свои выступления перед российской публикой.

"Я рад, что наконец выпала возможность вернуться к вам и устроить подарок зрителям из России на Новый год. Мне интересно посмотреть, как изменилась Москва за эти годы – я с радостью погуляю", – добавил немец.

5 января 2027 года Paul van Dyk выступит в Москве на площадке VK Stadium, а 7 января – в "Роза Холле" в Сочи.

Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.), который должен был пройти в Москве 23 апреля, перенесли на осень. Артист не смог выступить в тот день по техническим причинам. Билеты, которые слушатели уже купили, будут актуальны для новой даты.

шоу-бизнес

