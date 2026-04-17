17 апреля, 21:18Шоу-бизнес
Концерт French Montana в Москве перенесен на осень по техническим причинам
Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini
Концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве перенесен на осень, сообщили ТАСС в пресс-службе Say Agency.
"К сожалению, артист не сможет дать концерт в Москве по техническим причинам", – указано в сообщении.
При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.
Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.
Рэпер из Марокко стал известен благодаря таким песням, как Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well и другим. Он был номинирован на Grammy и Billboard Music Awards.
С августа прошлого года артист помолвлен с принцессой Дубая Махрой Аль-Мактум. Предполагалось, что она тоже может приехать в столицу.