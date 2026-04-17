Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

17 апреля, 21:18

Шоу-бизнес

Концерт French Montana в Москве перенесен на осень по техническим причинам

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в Москве перенесен на осень, сообщили ТАСС в пресс-службе Say Agency.

"К сожалению, артист не сможет дать концерт в Москве по техническим причинам", – указано в сообщении.

При этом купленные билеты остаются в силе, а дата выступления будет сообщена позже.

Выступление должно было пройти на сцене VK Stadium 23 апреля. В рамках концерта музыкант планировал впервые исполнить новые треки.

Рэпер из Марокко стал известен благодаря таким песням, как Unforgettable, Stay Schemin, Wish U Well и другим. Он был номинирован на Grammy и Billboard Music Awards.

С августа прошлого года артист помолвлен с принцессой Дубая Махрой Аль-Мактум. Предполагалось, что она тоже может приехать в столицу.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика