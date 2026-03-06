Шоу рэпера Flo Rida в Москве перенесены на май из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Legion-Media.com/Sipa USA/Alberto E. Tamargo

Выступления американского рэпера Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.) в Москве перенесены с 8 и 9 марта на 2 и 3 мая в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов концерта.

Уточняется, что все купленные ранее билеты действительны.

В декабре 2025 года стало известно, что Flo Rida выступит весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске. В столице у рэпера запланировано два концерта на "ЦСКА Арене". Сцена на московском и новосибирском шоу будет выполнена в формате 360 градусов, что обеспечит круговой обзор для зрителей.

В январе этого года американский рэпер T. I. сообщил об отмене запланированных на февраль концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Он объяснил, что не сможет приехать в Россию по независящим от него обстоятельствам.