Итальянский певец Аль Бано даст концерты в трех российских городах весной
Фото: Getty Images/Cesc Maymo
Итальянский певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано, выступит с концертами в Москве, Новосибирске и Владивостоке в апреле, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.
По его данным, исполнитель вернется в Россию весной 2026 года, чтобы подарить слушателям проверенную временем музыку, наполненную искренними эмоциями.
Мероприятия пройдут:
- 18 апреля – в концертном зале "Москва";
- 21 апреля – в Ледовом дворце спорта "Сибирь" в Новосибирске;
- 23 апреля – на "Фетисов Арене" во Владивостоке.
"Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями", – сказал певец.
Аль Бано завоевал популярность в 1980-е годы, когда его хиты, такие как Felicità, Sharazan, Sempre sempre и Ci sarà, покорили международные чарты и стали символом целой эпохи.
Ранее сообщалось, что американский рэпер T. I. отменил концерты в России. Выступления должны были состояться в феврале на площадке МТС Live Холл в Москве и в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Причиной он назвал независящие от него обстоятельства.