10 февраля, 14:58

Культура

Итальянский певец Аль Бано даст концерты в трех российских городах весной

Фото: Getty Images/Cesc Maymo

Итальянский певец Альбано Карризи, известный как Аль Бано, выступит с концертами в Москве, Новосибирске и Владивостоке в апреле, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.

По его данным, исполнитель вернется в Россию весной 2026 года, чтобы подарить слушателям проверенную временем музыку, наполненную искренними эмоциями.

Мероприятия пройдут:

  • 18 апреля – в концертном зале "Москва";
  • 21 апреля – в Ледовом дворце спорта "Сибирь" в Новосибирске;
  • 23 апреля – на "Фетисов Арене" во Владивостоке.

"Мне не хватало России. Я счастлив снова быть со своими русскими друзьями", – сказал певец.

Аль Бано завоевал популярность в 1980-е годы, когда его хиты, такие как Felicità, Sharazan, Sempre sempre и Ci sarà, покорили международные чарты и стали символом целой эпохи.

Ранее сообщалось, что американский рэпер T. I. отменил концерты в России. Выступления должны были состояться в феврале на площадке МТС Live Холл в Москве и в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Причиной он назвал независящие от него обстоятельства.

