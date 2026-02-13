40% россиян избавляются от вещей бывших партнеров после расставания

Фото: depositphotos/inesbazdar

40% опрошенных россиян заявили, что выбрасывают вещи или подарки от бывших партнеров после расставания. Об этом свидетельствуют данные опроса дейтинг-сервиса "VK Знакомства", в котором приняли участие 1 523 человека.

Согласно результатам опроса, каждый пятый предпочитает вернуть вещи владельцу. Некоторые находят вещам новое применение: 7% отдают знакомым, 5% решают продать.

В цифровом пространстве также происходят изменения. 17% участников исследования очищают переписку и блокируют бывших партнеров в социальных сетях. Мужчины и женщины по-разному относятся к совместным фотографиям: почти 40% женщин сохраняют снимки как часть личной истории, тогда как 36% мужчин удаляют все совместные фото.

После разрыва многие начинают искать новые отношения. 18% опрошенных сразу обращаются к приложениям для знакомств, в то время как 15% пытаются восстановить прежние отношения. Около 16% ищут поддержку у близких людей.

Также большинство мужчин (70%) не стремятся к кардинальным переменам в имидже, в то время как каждая пятая женщина решает обновить внешность, чаще всего меняя прическу. Основными мотивами таких изменений становятся желание начать новую главу жизни (51%) и стремление обрести уверенность в себе (28%). Лишь небольшое количество людей (11%) признается, что хочет вызвать ревность у бывшего партнера, а 10% надеются таким образом встретить новую любовь.

Расставание часто становится поводом для изменения образа жизни. Каждый пятый мужчина начинает заниматься спортом, 11% женщин садятся на диету, а такое же количество мужчин принимает решение о смене работы.

Вместе с тем большинство россиян позитивно смотрят в будущее – 86% женщин и 78% мужчин верят в новую любовь.

