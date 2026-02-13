Форма поиска по сайту

13 февраля, 19:18

Происшествия

ГП потребовала изъять имущество экс-замгубернатора Кубани Миньковой на 330 млн рублей

Фото: vk.com/kuban_gov

Генеральная прокуратура Российской Федерации подала иск в Прикубанский районный суд Краснодара об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарский край Анна Минькова на сумму более 330 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в период работы в должности Минькова приобрела ряд объектов недвижимости и транспортных средств, стоимость которых значительно превышала ее официальные доходы.

Речь идет о пяти земельных участках, четырех квартирах, трех жилых домах, трех нежилых помещениях общей площадью более 7 тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях.

В ведомстве уточнили, что для сокрытия имущественного положения активы оформлялись на родственников экс-чиновницы. Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В связи с этим прокуратура направила иск к бывшей чиновнице и ее родственникам.

Минькову задержали по подозрению в мошенничестве 27 января. Известно, что в октябре 2025 года она покинула пост вице-губернатора, на котором около 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань 24". Позднее суд отправил ее под домашний арест.

