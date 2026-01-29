Суд отправил под домашний арест экс-замгубернатора Краснодарского края Минькову

Фото: телеграм-канал "112"

Октябрьский районный суд Краснодара отправил под домашний арест бывшего замгубернатора Краснодарского края Анну Минькову, подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Под заключением она будет находиться до 27 марта, пока идет предварительное следствие.

Минькову задержали по подозрению в мошенничестве 27 января. В октябре 2025 года она покинула пост вице-губернатора, на котором около 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань 24".

До этого по делу о крупном мошенничестве был задержан министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Центральный районный суд Сочи заключил его под стражу до 19 марта. Помимо него, по данным СМИ, были арестованы два замминистра транспорта региона.

