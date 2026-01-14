СК завершил следствие по делу бывшего замглавы МО Булгакова

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Сотрудники СК завершили следственные действия по делу бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова, которого обвиняют в хищении почти 50 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Завершены следственные действия в отношении Дмитрия Булгакова, ранее занимавшего должность заместителя министра обороны РФ", – приводит ТАСС слова Бастрыкина.

Булгакова задержали 26 июля 2024 года, после чего он был арестован по делу о коррупции. Согласно данным спецслужб, он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии.

Его также подозревают в растрате средств в особо крупном размере. По информации СМИ, он, воспользовавшись служебным положением, лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат".

В начале августа экс-замглавы оборонного ведомства РФ предъявили обвинение в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей. Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Булгаков фигурирует в деле о некачественном питании для ВС РФ. Ущерб по делу составил 1,3 миллиарда рублей. По данным суда, сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в ВС РФ по завышенной цене. На активы и счета генерала Булгакова был наложен обеспечительный арест.