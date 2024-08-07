ТАСС: экс-главному тыловику МО РФ Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве

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Бывшему главному тыловику Минобороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, связано с поставкой оборудования для Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Грязинский пищевой комбинат, информация о котором была ранее, в материалах дела пока не фигурирует, добавил собеседник издания.

Булгаков был задержан 26 июля, после чего его арестовали по делу о коррупции. Он был ответственным за материально-техническое обеспечение российской армии. Общий ущерб по данному делу составил 1,3 миллиарда рублей. Такая сумма связана с поставкой 9 миллионов пайков в Вооруженные силы РФ по завышенной цене.

