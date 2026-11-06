Поезд к 185-летию Сбербанка вышел на Замоскворецкую линию метро Москвы

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Тематический состав, посвященный 185-летию Сбербанка, начал курсировать на Замоскворецкой линии московского метро. Поезд будет ходить шесть месяцев, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Вагоны оформили в зеленом цвете – и снаружи, и внутри. Частью дизайна стали цифры, сердца, СберКот и мотивационные фразы о готовности пробовать новое и двигаться вперед.

Внутри пассажиры смогут познакомиться с умными устройствами Сбера и узнать, как технологичные продукты помогают в повседневной жизни. Во время поездок будет звучать тематическая озвучка от персонажей: СберКота слышно при движении в сторону центра, Кусю – в обратном направлении.

Это первый тематический состав новейшей серии "Москва-2026" и первый в истории московского метро поезд, посвященный банковской сфере.

"Важную роль в этой работе играет Сбер – один из наших ключевых партнеров. Вместе мы развиваем современные платежные решения и внедряем искусственный интеллект в пассажирские сервисы", – сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года метрополитен продолжает внедрять современные цифровые сервисы. Один из совместных проектов – билетная система "СберТройка", к которой уже подключено 37 регионов России.

Кроме того, благодаря внедрению больших языковых моделей удовлетворенность пользователей работой чат-бота Александры выросла на 30%. Вице-мэр поздравил коллектив Сбера со знаменательной датой и поблагодарил за многолетнее сотрудничество.

Между тем на Арбатско-Покровской линии запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс". В его вагонах можно узнать о природе, истории, туризме и промышленности Дальнего Востока. Состав будет работать на линии в течение полугода.