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06 ноября, 12:51

Культура

Сын Екатерины Райкиной назвал ее лучшим театральным зрителем

Фото: ТАСС/Ковригин Вадим

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина была лучшим в мире театральным зрителем. Об этом заявил сын актрисы Алексей Яковлев.

По его словам, Райкина была не только актрисой невероятного дарования, но и самым внимательным зрителем. Многим коллегам было необходимо ее присутствие в зале.

"С таким вниманием, с таким профессионализмом. Так доброжелательно относиться ко всему, что происходит на сцене, может не каждый", – приводит слова Яковлева ТАСС.

В свою очередь, брат актрисы, художественный руководитель Российского государственного театра "Сатирикон" и народный артист России Константин Райкин, вспомнил ее доброту. Он отметил, что прежде всего сестра ассоциируется у него с этим божественным качеством. Оно, по его словам, в ней "просто не умещалось".

"Многие пытаются быть добрыми. Но то, что представляла собой Катя, – что-то несравнимое. <...> Я не знаю больше таких людей. Есть просто добрые люди, а есть моя сестра", – сказал он.

О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Артистка умерла в больнице в возрасте 88 лет. По данным СМИ, незадолго до этого ее экстренно госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике.

Церемония прощания прошла 6 ноября в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) в Москве. Порядка 100 человек пришли, чтобы проводить актрису в последний путь. Венки на церемонию прислали министерство культуры России и коллектив театра "Сатирикон".

Отпевание актрисы состоится в храме Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Тело Райкиной кремируют, а урну с прахом планируется захоронить на Новодевичьем кладбище в могиле ее родителей.

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