Телеведущая Ксения Бородина заявила, что недовольна своей фигурой

Фото: legion-media.com/Tarakanov Vadim

Телеведущая Ксения Бородина рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что недовольна своим телом, хотя весит немного и много двигается.

"Я не сижу на диетах и ничего не колю, но сильно страдаю", – заявила Бородина.

Она уточнила, что отражение в зеркале ее не радует. Свой вес телеведущая считает для себя большим: 52–53 килограмма. Курить она бросила больше года назад. При этом, по ее словам, она мало ест. Как рассказала телеведущая, бывает, что первый раз за день она садится за еду только в 20:00.

"Я не толстая, у меня почти нет целлюлита, но я не сухая. Ноги спортивные, да, но я не сухая", – пояснила Бородина.

Она призналась, что даже плакала из-за этого. Спорта в жизни телеведущей при этом много. В частности, каждый день она по два часа играет в падел, а в зале тренируется через день.

Ранее телеведущая рассказала о двух моментах, которые разочаровали ее во время путешествия в США. По словам Бородиной, московский сервис в заведениях лучше американского. Еще одним недостатком США блогер назвала еду.

