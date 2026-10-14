Ксения Бородина посоветовала попросившей денег подписчице идти работать

Фото: телеграм-канал "Ксения Бородина"

Телеведущая Ксения Бородина резко ответила подписчице, попросившей у нее финансовой помощи, и посоветовала ей идти работать. Об этом она заявила в своем Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Интернет-пользовательница попросила у бывшей ведущей "Дома-2" небольшую финансовую помощь и заранее поблагодарила за нее. Однако ответ телеведущей был коротким: "Спасибо за благодарность, конечно, но идите работать".

Бородина также заявила, что намерена блокировать всех, кто обращается к ней с подобными просьбами. Раздавать деньги подписчикам она не планирует.

Ранее телеведущая рассказала о двух моментах, которые разочаровали ее во время путешествия в США. По ее словам, московский сервис в заведениях лучше американского. Еще одним недостатком США блогер назвала еду.