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22 сентября, 17:02

Шоу-бизнес

Ксения Бородина подала в суд на психолога Веронику Степанову

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Телеведущая и блогер Ксения Бородина подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за ролика, в котором та разобрала ее личную жизнь. Об этом ответчица рассказала в своем телеграм-канале.

Бородина требует защитить ее честь и достоинство. Какие именно претензии указаны в иске и каких требований добивается телеведущая, Степанова не сообщила.

Как утверждает психолог, причиной иска стало опубликованное ею видео, посвященное психологическим особенностям Бородиной и ее третьего мужа Николая Сердюкова. Психолог считает, что именно содержание этого видео вызвало недовольство супругов и стало основанием для судебного разбирательства.

Степанова также рассказала, что ее интересы в процессе будет представлять юрист Екатерина Гордон.

Ранее суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск народного артиста России Филиппа Киркорова к предпринимателю Георгию Барановскому из-за некачественных изделий из камня, изготовленных для квартиры певца в Филипповском переулке в Москве. На поверхностях обнаружили сколы, трещины и другие дефекты, а монтаж, по мнению истца, провели с нарушениями.

С Барановского взыскали более 26 миллионов рублей. В сумму вошли расходы на устранение недостатков по результатам экспертизы, неустойка, штраф и госпошлина.

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