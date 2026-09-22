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22 сентября, 16:43

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Xinhua: в Китае экс-главу провинции Хубэй приговорили к смертной казни за взятки

В Китае экс-чиновник приговорен к смертной казни за взятки

Фото: depositphotos/alexraths

Суд в Китае приговорил бывшего зампредседателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Сычуань Сун Чаохуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По версии следствия, с 1993 по 2025 год Сун Чаохуа, занимая руководящие посты в провинции Сычуань, ее административном центре Чэнду, а также в провинции Шаньси, использовал служебное положение для помощи компаниям и частным лицам в вопросах ведения бизнеса. Общая сумма незаконно полученных им денег и имущества превысила 148 миллионов юаней, что эквивалентно 21,2 миллиона долларов.

В судебном решении отмечается, что действия экс-чиновника нанесли исключительно серьезный ущерб интересам государства и народа. Суд постановил пожизненно лишить Сун Чаохуа всех политических прав. Его личное имущество и прибыль от средств, приобретенных незаконным путем, конфискованы и обращены в доход государства.

При вынесении приговора инстанция учла, что подсудимый признал вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, в том числе раскрыл факты ранее неизвестных преступлений. В связи с этим ему предоставлена отсрочка исполнения высшей меры наказания.

Борьба с коррупцией в КНР активизировалась с приходом к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Одним из лозунгов антикоррупционной кампании стал призыв председателя КНР "бить мух и тигров" – выявлять коррупцию на всех уровнях. За последние годы в результате масштабной кампании были лишены постов и получили тюремные сроки, вплоть до пожизненных, официальные лица высокого уровня, руководители крупных компаний и рядовые чиновники.

Ранее военный суд Китая приговорил к смертной казни двух экс-министров обороны Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу за взяточничество. По предварительным данным, приговор был вынесен с отсрочкой исполнения на два года. По истечении этого срока наказание будет заменено пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

Экс-министры также пожизненно лишены политических прав, а их личное имущество конфисковано. Уточняется, что в конце июня 2024 года Фэнхэ и Шанфу были исключены из Коммунистической партии Китая за серьезные дисциплинарные нарушения, а также лишены генеральских званий.

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