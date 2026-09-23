Дело о призывах к терроризму возбуждено против блогера Шпака

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/familyshpakinvest (Александр Шпак признан в РФ иноагентом)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении блогера Александра Шпака (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Мужчину подозревают в публичных призывах к террористической деятельности, оправдании и пропаганде терроризма, совершенных с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

По данным следствия, не позднее октября 2024 года Шпак, являясь администратором телеграм-канала, разместил в нем видео. В ролике, согласно исследованию, содержатся признаки призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды и оправдания терроризма. Материал стал доступен неограниченному кругу лиц.

Противоправную деятельность фигуранта выявили в ходе совместной работы следователей и оперативных служб. В ближайшее время ему заочно предъявят обвинение.

В сентябре 2024 года блогера заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания блогера или его экстрадиции в Россию.

В настоящее время Шпак находится в федеральном розыске. При этом Россию он покинул весной 2022 года.