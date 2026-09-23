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23 сентября, 11:15

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Адвокат Кузьмин: Джигану может грозить до 15 лет за стрельбу по персоналу

Адвокат рассказал, какой срок грозит Джигану за стрельбу в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Рэперу Джигану (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) может грозить до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения обстоятельств со стрельбой по сотрудникам в Подмосковье. Об этом сообщает "Абзац" со ссылкой на адвоката, управляющего партнера МКА "Кузьмин и партнеры" Геннадия Кузьмина.

При этом юрист призвал не делать преждевременных выводов о произошедшем, поскольку доступная информация пока распространяется в основном в интернете. По его оценке, потенциальная уголовная ответственность может быть связана сразу с несколькими эпизодами – в частности, с захватом заложников, угрозой убийством, хулиганством и причинением вреда здоровью.

Отдельно адвокат обратил внимание на возможные последствия из-за одного из сотрудников, если подтвердится, что тот пострадал во время стрельбы. В таком случае потребуется медицинская экспертиза, которая установит характер и степень вреда здоровью. При этом состояние алкогольного опьянения Кузьмин назвал возможным отягчающим обстоятельством.

Юрист также отметил, что при полном сложении наказаний совокупный срок в теории может существенно превысить 15 лет.

Кузьмин добавил, что не рекомендовал бы человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, пытаться замять произошедшее. По словам адвоката, обращение Джигана в реабилитационный центр также не отменяет возможной ответственности.

О ситуации высказался и продюсер Леонид Дзюник. Он считает, что произошедшее с Джиганом нельзя объяснять давлением популярности. Он отметил, что у рэпера нет гастролей и серьезной концертной работы, а его присутствие в медиапространстве связано в том числе с историями о личной жизни, посещением светских мероприятий и зависимостями.

По словам продюсера, профессиональный спад Джигана начался давно, в последнее время он не выпускал качественных музыкальных материалов, а собственный образ поддерживал демонстрацией физической формы и появлением рядом с более успешными коллегами по шоу-бизнесу.

"Обрисовал себе все тело, ходит полуголый, то отпустит бороду, то сбреет. Все носятся с этим Джиганом, а он ничего из себя не представляет. Когда-то читал рэп и все, но это не было чем-то выдающимся", – сказал продюсер.

Дзюник также заявил, что нынешняя деятельность рэпера сводится к попыткам зарабатывать на эпатажном поведении, а подобный образ жизни, по его мнению, может привести к деградации личности, потере контроля над поступками и опасным для окружающих срывам.

Джиган оказался в центре инцидента со стрельбой в коттеджном поселке "Шато Соверен" под Красногорском. В июле рэпер в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из пневматической винтовки, в результате чего один из охранников получил ранения руки и ноги. Артист также почти 10 часов удерживал персонал в доме, после чего его обезвредили охранники поселка и друзья. Пострадавшие не стали обращаться в полицию.

После произошедшего Джиган отправился на лечение в реабилитационный центр в Израиле. Сообщается, что базовый курс стоит около 2 миллионов рублей. Если специалисты выявят более серьезные проблемы, лечение могут продлить.

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