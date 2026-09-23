Собчак заявила, что скрывала инцидент с Джиганом из уважения к Самойловой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что давно знала об инциденте с рэпером Джиганом (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.), но держала все в тайне из уважения к его экс-супруге Оксане Самойловой.

Комментируя случившееся в своем телеграм-канале, журналистка выразилась матом. Она также заявила, что подробности скоро появятся в интервью.

Информация об инциденте с рэпером ранее появилась в СМИ. Журналисты писали, что Джиган в нетрезвом состоянии устроил стрельбу из пневматической винтовки в коттеджном поселке "Шато Соверен" под подмосковным Красногорском.

В результате один охранник получил ранения руки и ноги, а сам артист около 10 часов не выпускал персонал из дома. Все это время дети прятались и звонили Самойловой.

Сейчас рэпер проходит в элитном рехабе в Израиле базовый курс от зависимости примерно за 2 миллиона рублей. При необходимости лечение продлят.

Сам Джиган назвал сообщения о стрельбе и возможном лишении родительских прав ложью. По его словам, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили". При этом рэпер подтвердил, что проходит лечение.

На ситуацию отреагировала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Парламентарий назвала произошедшее "дичью", отметив, что намерена запросить у органов опеки сведения о реакции на инцидент.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. В случае подтверждения обстоятельств со стрельбой рэперу может грозить до 15 лет лишения свободы.