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23 сентября, 15:48

Безопасность

В ЦБ заявили об отсутствии слепых зон у антифрод-систем банков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У антифрод-систем российских банков почти не осталось слепых зон. Об этом директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал на XXIII Международном банковском форуме.

Он добавил, что в 2024 и 2025 годах регулятор пристально следил за кредитным фродом. По итогам 2024-го доля кредитного фрода в общем объеме похищенных денежных средств составила 37%, а по итогам 2025 года – 18%.

Уваров также рассказал, что процедурой возврата украденных аферистами средств через банки воспользовались 15,5 тысячи граждан. Им вернули порядка 650 миллионов рублей. При этом ЦБ вместе с кредитными организациями проводил точечные разбирательства в определенных ситуациях.

Ранее Минцифры и Банк России начали прорабатывать возможность разблокировки банковских карт через портал "Госуслуги". Ожидается, что такая возможность снизит риск поддельных заявлений и упростит проверки.

Как отмечали депутаты фракции "Новые люди", россияне нередко сталкиваются с блокировкой карт из-за срабатывания антифрод-систем даже при отсутствии факта мошенничества. Однако прозрачного механизма обжалования и контроля сроков рассмотрения обращений пока нет.

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