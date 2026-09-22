Тревел-блогер Кучкин назвал лучшие направления для поездки из Москвы на 2–3 дня

Регулярные короткие выезды благоприятно влияют на людей, которым сложно принимать решения, выяснили зарубежные исследователи. Правда ли это и куда лучше всего отправиться из столицы на пару дней, разбиралась Москва 24.

Закалить нервы

Частые мини-путешествия положительно сказываются на людях, испытывающих проблемы с принятием решений. К такому выводу пришли ученые из университетов Саншайн-Кост (Австралия) и Кентербери (Новая Зеландия) в рамках исследования, опубликованного в Sage Journals.

Ученые провели три опроса: в первом участвовали 599 человек, во втором – 290, в третьем – 379. По их результатам выяснилось, что частые путешествия помогают улучшить качество жизни, ощутить счастье и развить стрессоустойчивость. Причем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Чтобы подкрепить данные, исследователи сослались на работы зарубежных коллег. Например, нидерландские ученые отметили, что люди, которые чаще ездят в отпуск, отличаются высокой удовлетворенностью жизнью. Также они испытывают больше положительных эмоций по сравнению с теми, кто отдыхает реже.

В свою очередь, китайские специалисты добавили: чем больше ночей человек проводит вне дома – в отпуске или у близких, – тем лучше ощущает собственное благополучие. Еще одно исследование, проведенное среди американских туристов, показало: чем чаще люди путешествуют, тем выше их удовлетворенность жизнью. То есть между количеством поездок и самочувствием есть заметная связь.

По мнению специалистов, у этого есть два объяснения. Первое – положительные эмоции: когда человек бывает в новых местах, знакомится с другими культурами и пробует что-то непривычное, он испытывает радость и другие приятные чувства. Это расширяет кругозор и укрепляет внутренние ресурсы.

Второй фактор связан с усилением психологической устойчивости. Согласно теории поведенческой терапии, во время путешествий люди попадают в разную обстановку и сталкиваются с новыми вызовами. Умение справляться с непредвиденными ситуациями, адаптироваться к незнакомой культуре и преодолевать препятствия в дороге делает человека ментально более крепким.

Авторы также заметили, что особенно сильное положительное влияние поездки оказывают на людей с низкими навыками адаптивности и высокой психологической уязвимостью. Таким образом, путешественники с чувствительной психикой выигрывают от смены обстановки больше самых спокойных туристов.

"Психика получает травму"

Долгожданные длительные отпуска – стресс и своеобразная встряска для организма. Это объясняется тем, что такой отдых сопровождается резкой сменой обстановки и полной перезагрузкой, отметила в разговоре с Москвой 24 семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Мозг не способен долго находиться в состоянии полного покоя. К концу второй недели он начинает скучать, вспоминать о делах и искать привычные задачи. Эйфория от отдыха постепенно сменяется тревогой. Возвращение же воспринимается как резкое нажатие на тормоз, что психологически очень тяжело, особенно после длинных путешествий.

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни, а лишь делает шаг в сторону. Регулярные выезды учат мозг адаптироваться к новому без глобальных последствий, тренируется гибкость и навык быстро переключаться, объяснила Стригунова.

"Если развивать эту способность постепенно – выбираться куда-то на выходные, ездить в другие города к друзьям – она укрепляется. Если же отдых случается раз в год, психика получает травму: после такого отпуска требуется дополнительный отдых", – предупредила специалист.

При этом сама по себе поездка не поможет справиться с тревогой: сначала стоит наладить режим в обычной жизни. Если человек в хроническом стрессе и хаосе, никакое путешествие не спасет, единственным результатом станет усталость.

"Тренировать устойчивость помогает смена фокуса: умение замечать маленькие удовольствия в будни. Это может быть встреча с друзьями, ужин, прогулка в парке, новый маршрут до работы, кофе в незнакомой кофейне или посещение места, где раньше не бывали. Такие простые упражнения для мозга в дальнейшем заметно помогают", – пояснила она.

Также перед поездкой полезен информационный детокс: стоит постараться свести к минимуму поток новостей, которые приходят каждое утро. Мозгу необходимо привыкнуть к тишине, отметила психолог.

Кроме того, планировать стоит не лежачий отдых, а впечатления: лучше заранее продумать, что хочется увидеть и попробовать. Пусть задумка будет небольшой, но она создаст ожидание нового, плюс конкретные задачи отвлекают от внутреннего шума, подчеркнула психолог.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель Еще один важный момент – умение отпускать контроль. Многие боятся, что в поездке что-то пойдет не так, и начинают нервничать задолго до отъезда. На самом деле стрессоустойчивость – это как раз про принятие того, что все способно пойти не по плану, и это нормально. Можно позволить себе опоздать на электричку или забыть какую-то мелочь – и не умереть от этого.

По мнению Стригуновой, главное, на что стоит смотреть, когда накрывает тревожность перед дорогой, – документы и деньги. Все остальное, по сути, не так важно, и понимание этого помогает тревоге отступить.

Варианты мини-путешествий

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Шахиджанян

Тревел-блогер Дмитрий Кучкин в беседе с Москвой 24 порекомендовал варианты поездок из столицы на 2–3 дня, чтобы получить массу впечатлений и при этом не разориться.

"Например, можно отправиться в арт-парк "Никола-Ленивец" в Калужской области – это наверное, один из самых интересных маршрутов, если нужно быстро сменить картинку. От Москвы около 3 часов на машине, а дальше – огромная территория, лес, поля и арт-объекты. Осенью здесь особенно хорошо: меньше посетителей, прохладная погода и красивые пейзажи", – рассказал он.

По мнению эксперта, такую поездку лучше планировать с ночевкой. Днем приехать, погулять несколько часов, встретить закат, выбрать ночлег поблизости. Следующим утром стоит совершить еще одну прогулку и отправиться домой через Калугу. Затраты на двоих составят около 18–27 тысяч рублей, включая топливо, проживание, еду и билеты.





Дмитрий Кучкин тревел-блогер В качестве альтернативы туристы могут рассмотреть Нижний Новгород. Вариант для тех, кому хочется городской отдых, но без ощущения, что ради 2 дней пришлось провести полжизни в пути. На поезде дорога занимает примерно 4–5 часов. Нижний Новгород хорошо подходит для поездки на выходные: Кремль, главная пешеходная историческая улица Большая Покровская, Чкаловская лестница, набережные и Стрелка.

По словам Кучкина, главное в Нижнем Новгороде – даже не достопримечательности, а виды. Город стоит высоко над Волгой и Окой, поэтому вечером можно гулять и искать место для встречи заката. Поездка на двоих вместе с билетами на поезд обойдется примерно в 24–34 тысячи рублей.



Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Куликов

"Также есть маршрут Псков, Изборск и Печоры для тех, кому хочется ощущения настоящего маленького путешествия. Удобно сесть на поезд вечером, поспать и утром выйти в Пскове. Первый день можно посвятить самому городу и Кремлю, второй – Изборску и Печорам. В Изборске туристов ждут крепость, башни, долина и Словенские ключи, в Печорах – монастырь. Такой маршрут выглядит совсем не как обычная прогулка по центру российского города", – рассказал эксперт.

На двоих поездка обойдется примерно в 27–38 тысяч рублей вместе с билетами на поезд, уточнил эксперт.

Если в запасе есть 3 дня, хорошим вариантом станет Казань. Поезд идет долго – около 12–13 часов, но можно выбрать ночной рейс, в итоге дорога почти не отнимет полезное время.

"В Казани складывается ощущение, что приехал куда-то далеко: другая архитектура, мечеть Кул-Шариф, исторический район Старо-Татарская слобода, пешеходная улица Баумана, озеро Кабан, татарская кухня. Казань – это тот случай, когда половину впечатлений можно получить просто от еды", – рассказал Кучкин.

Однако он предостерег от беготни по всем музеям, пытаясь уместить в эти дни "все и сразу". По мнению эксперта, гораздо приятнее просто гулять, есть, заходить в интересные места и не превращать поездку в экскурсионный марафон. На двоих все путешествие обойдется примерно в 28–38 тысяч рублей с билетами на поезд.





Дмитрий Кучкин тревел-блогер Есть и варианты ближайшего зарубежья. Например, Минск подойдет тем, кому хочется ощущения "поехали за границу", но без самолетов и огромного бюджета. Дорога из Москвы занимает примерно 7 часов. Можно спокойно погулять по центру, Верхнему городу, Троицкому предместью, посидеть в кафе, посмотреть столицу Белоруссии вечером. Если есть еще один день, стоит обязательно добавить замки Мирский и Несвижский. На двоих ориентир – 27–38 тысяч рублей с учетом билетов на поезд.

При этом, когда внезапно освободилось всего 1,5–2 дня, самый простой вариант – Тула: близко, недорого, не требуется серьезного планирования. Можно посмотреть Кремль, сходить в Музей оружия, погулять по центру, а утром съездить в Ясную Поляну, порекомендовал Кучкин.

"Тула сильно интереснее, чем просто "пряники и самовары", хотя пряник все равно, конечно, стоит купить. На двоих получится уложиться примерно в 16–22 тысячи рублей с дорогой", – рассказал специалист.

Из всего списка это, пожалуй, самый простой вариант поездки в стиле "в пятницу решили – в субботу уже уехали", уверен Кучкин.

