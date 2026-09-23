Тело новорожденного ребенка нашли на северо-востоке Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело новорожденного ребенка обнаружили на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Девочку без признаков жизни нашли днем 23 сентября у жилого дома, расположенного на улице Челюскинской.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливая очевидцев и изучая записи с камер видеонаблюдения. Для выяснения точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Работу правоохранительных органов на месте координирует Бабушкинский межрайонный прокурор Абдурахман Ашурбеков. Ведомство также проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного процессуального решения.

Ранее тело новорожденного ребенка обнаружили в гидротехническом канале Старый Терек в Кизлярском районе Дагестана. В рамках следственных действий была установлена личность матери ребенка. Ее задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве новорожденного.

