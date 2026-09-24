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24 сентября, 09:37

Регионы

Красные светящиеся объекты заметили в небе над Угличем

Фото: MAX/SHOT

Необычные светящиеся точки около 25 минут наблюдали в небе над Угличем Ярославской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, объекты имели красный цвет, двигались в разных направлениях, внезапно останавливались, а затем снова резко меняли траекторию. В какой-то момент, как утверждают наблюдатели, они выстроились параллельно друг другу и начали вращаться.

Необычное явление заметили три уфолога, которые называют себя "космобоями". На одной из сделанных ими фотографий после обработки появился вытянутый овальный силуэт, напоминающий классическую "летающую тарелку". На исходном снимке этот объект, по словам энтузиастов, разглядеть было невозможно.

Наблюдатели утверждают, что никаких звуков объекты не издавали. При этом все время, пока они находились в небе, во дворах лаяли собаки. Уфологи сочли это одним из аргументов в пользу версии о необычном происхождении объектов.

Энтузиасты также проверили приложения для отслеживания воздушного движения. По их данным, в момент наблюдения над Угличем не пролетали самолеты, не находились Международная космическая станция и известные спутники.

Ранее жители Приволжского и Уральского федеральных округов заметили в ночном небе необычный объект, напоминавший по форме медузу. Фотографии явления россияне публиковали в соцсетях в ночь на 18 сентября.

Лектор пермского планетария Виталий Францев объяснил, что наблюдаемая "космическая медуза", вероятнее всего, была следом от запуска ракеты "Союз-2.1б" со спутником с космодрома Плесецк.

По словам специалиста, характерная светящаяся форма возникает из-за изменения условий полета. После выхода ракеты из плотных слоев атмосферы продукты работы двигателей начинают расходиться в стороны, формируя изображение, похожее на медузу.

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