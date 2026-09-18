Астроном Францев: "космическая медуза" в небе над Россией – след от выхлопов ракеты

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"Космическая медуза", которую жители нескольких российских регионов заметили ночью в небе, вероятнее всего, оказалась следом от запущенной ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лектора пермского планетария Виталия Францева.

Наблюдать явление могли жители Приволжского и Уральского федеральных округов. В числе городов, откуда поступали сообщения, были Пермь, Кунгур, Казань, Набережные Челны, Ижевск, Екатеринбург и Тюмень. Пользователи публиковали фотографии необычного объекта в соцсетях в ночь на 18 сентября.

Свое название явление получило за характерную форму. При этом некоторые россияне в шутку связали увиденное с НЛО.

Францев считает, что наблюдаемый эффект возник после запуска "Союза-2.1б" со спутником. Ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Россияне рассказали, что объект двигался в направлении севера на восток. Астроном, в свою очередь, отметил, что спутники перемещаются на восток, поскольку Земля вращается с запада на восток.

Внешний вид следа связан с изменением условий полета ракеты. Ее двигатели выбрасывают выхлоп, однако в плотных слоях атмосферы он остается относительно небольшим. Когда ракета выходит из этих слоев, продукты выхлопа начинают расходиться в стороны. Именно это, пояснил специалист, создает характерную светящуюся форму, похожую на медузу.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики МФТИ Евгения Кравченко сообщила, что 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости в этом году и ее смогут увидеть москвичи. Планету будет заметно сразу после захода Солнца, однако из-за низкого положения над горизонтом и ярких сумерек для наблюдения понадобится место с открытым западным горизонтом.

По словам специалиста, в этот момент Солнце будет освещать около 22% обращенной к Земле стороны Венеры. При этом планета подойдет достаточно близко к Земле, благодаря чему ее видимый диск увеличится. В телескоп Венера будет выглядеть как тонкий серп.