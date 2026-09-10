Жители столицы смогут увидеть Венеру на пике яркости 22 сентября

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Венера достигнет пика яркости в этом году 22 сентября, увидеть ее смогут жители столицы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она уточнила, что планета будет видна сразу после заката. Из-за небольшой высоты Венеры и ярких сумерек специалист рекомендовала найти место с полностью открытым западным горизонтом.

Кравченко отметила, что в момент максимальной яркости Солнце освещает лишь около 22% обращенной к Земле стороны планеты. Однако Венера подойдет достаточно близко, из-за чего ее видимый диск станет больше, что и обеспечит высокую яркость. В телескоп она будет выглядеть как тонкий серп.

Тем временем с 8 по 14 сентября москвичи могут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Венерой. Ближе всего друг к другу они будут находиться 14-го числа. Заметить это можно будет вечером после заката в западной части неба.