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10 сентября, 11:01

Наука

Жители столицы смогут увидеть Венеру на пике яркости 22 сентября

Фото: 123RF.com/pryzmat

Венера достигнет пика яркости в этом году 22 сентября, увидеть ее смогут жители столицы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она уточнила, что планета будет видна сразу после заката. Из-за небольшой высоты Венеры и ярких сумерек специалист рекомендовала найти место с полностью открытым западным горизонтом.

Кравченко отметила, что в момент максимальной яркости Солнце освещает лишь около 22% обращенной к Земле стороны планеты. Однако Венера подойдет достаточно близко, из-за чего ее видимый диск станет больше, что и обеспечит высокую яркость. В телескоп она будет выглядеть как тонкий серп.

Тем временем с 8 по 14 сентября москвичи могут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Венерой. Ближе всего друг к другу они будут находиться 14-го числа. Заметить это можно будет вечером после заката в западной части неба.

Жители столицы смогут увидеть Луну рядом с Антаресом 17 сентября

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